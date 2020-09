Mehr Freiraum für den Bach

Billerbeck. Tief im Nordosten des Kreises Coesfeld stecken Spaten in der Erde. Ein Bagger wirkt als Ungetüm am Uferrand der Steinfurter Aa. Von hier in der Bauerschaft Temming auf der Beerlage ist es ein Katzensprung zum Nachbarkreis Steinfurt und der Bach ist eine Verbindung. Eine größere Ansammlung Menschen steht beisammen. Der Grund: Schulterklopfen für die Zusammenarbeit zwischen der Bezirksregierung, dem Kreis Coesfeld und den Flächenbesitzern, die ihre Interessen als Teilnehmergemeinschaft Langenhorst-Temming vertreten, für die Revitalisierung der Steinfurter Aa.

Von Hartmut Levermann