Haushalt mit größten Unsicherheiten

Wie aus dem Haushaltsentwurf hervorgeht, wird die Stadt das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von 352 800 Euro abschließen. „Eine Zahl, die uns in diesen Zeiten nicht wirklich erschreckt. Für die darauffolgenden Jahre planen wir vorsichtig mit positiven Ergebnissen“, sagt die Bürgermeisterin. Wenn es nicht noch zu weiteren drastischen Ereignisse wie einem zweiten Lockdown komme. Die Steuersätze sollen unverändert bleiben. Die Stadt plant für 2021 vorsichtig mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Eine weitere große Einnahmequelle seien stets die Gemeindeanteile der an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Auch hier werde vorsichtig geplant. Wie hoch die tatsächliche Summe sein werde, werde sich frühestens Ende des Jahres herausstellen. Auf allgemeine Zuweisungen des Landes muss die Stadt nach wie vor aufgrund ihrer hohen Steuerkraft verzichten.

Den größten Posten bei den Aufwendungen stellt wie in den Jahren zuvor die Kreis- und Jugendamtsumlage dar, die die Stadt abdrücken muss. Für 2021 werde mit Belastungen von 7,7, Millionen Euro gerechnet. Marion Dirks: „An dieser Stelle schon einmal die dringende Bitte an den Kreis, bei der Umlageberechnung alle Möglichkeiten zu Gunsten der Kommunen zu nutzen. In der Vergangenheit gab es oft den Effekt, dass die Abrechnung viel besser war als die Planzahlen. Da die Umlagen aufgrund der Planzahlen erhoben wurden, kamen die Kommunen nicht in den Genuss der Verbesserungen.“ Für das nächste Jahr seien Investitionen in Höhe von 10,6 Millionen Euro geplant – ohne Kreditaufnahme.

Gestärkt werde die Infrastruktur: der Bau des Feuerwehrgerätehauses, die Kita Ahornweg, der weitere Innenstadtausbau, die Erschließung neuen Wohnbaulandes, intelligente Beleuchtung zur Minimierung von Lichtverschmutzung, zwei Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen, die Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad sowie Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung. Größte Einzelinvestition ist nach wie vor das neue Feuerwehrgerätehaus, das im Friethöfer Kamp entsteht. Personelle Verstärkung soll es im Rathaus geben: Verstärkt werden sollen unter anderem die Bauhofleitung und der Bauhof. Ab dem 1. April soll voraussichtlich der Klimaschutzmanager beschäftigt werden.

In den nächsten Jahren gehe es laut Marion Dirks auch um die Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes sowie um die Mobilität.