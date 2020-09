Mit einem Vorsprung von 28,98 Prozent entscheidet die parteilose Amtsinhaberin das Rennen um den Chefsessel im Rathaus für sich. 4359 Stimmen erhält Marion Dirks. Das macht 64,66 Prozent. Für den Gegenkandidaten Carsten Rampe (SPD) sprechen sich 35,34 Prozent (2382 Stimmen) aus. „Ich freue mich riesig über das Vertrauen“, sagt die neue und alte Bürgermeisterin. „Ich war unglaublich nervös. Aber umso stolzer bin ich.“ Sie habe sich durchaus Chancen ausgerechnet. Aber mit diesem Ergebnis habe sie nicht gerechnet. „Das überwältigt mich“, so die 59-Jährige. Sie freue sich auf eine gute Zusammenarbeit im Rat mit allen Fraktionen. Es werde sich ja einiges ändern. „Das wird eine neue Herausforderung, auf die ich mich freue“, sagt sie. Heute geht es für sie mit der Arbeit im Rathaus direkt weiter. Ein voller Terminkalender. Marion Dirks: „Es gibt viele Projekte. Da spielt es keine Rolle, ob Wahl ist oder nicht.“

Der unterlegene Rampe ist sichtlich enttäuscht, trägt es aber mit Fassung. „Es ist so, wie es ist“, sagt der 47-Jährige und spricht seinen Wählern großen Dank aus. „Ich gratuliere der neuen und alten Bürgermeisterin“, so der Sozialdemokrat. Die Enttäuschung ist natürlich groß. „Ich bin angetreten, um zu gewinnen.“ Über die Reserveliste ist er in den Rat eingezogen, wird dort künftig „zum Wohle der Stadt“ mitarbeiten. „Alles weitere entscheidet sich in den nächsten Tagen“, sagt der Kommunalpolitiker und spielt damit auf seinen Posten als SPD-Ortsvereins-Vorsitzender an. „Wir sind der Verlierer des Abends.“ Es gelte, einige Entscheidungen innerhalb der Partei zu treffen. Die Corona-Pandemie habe den Wahlkampf erschwert. Eine Amtsinhaberin habe einfach einen Bonus. Trotzdem hätten er und die SPD einen engagierten Wahlkampf gemacht. Ein Grund für dieses Abschneiden könnte auch der negative Landes- und Bundestrend für die SPD sein.

Übrigens: Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,27 Prozent.