Doofe Gefühle werden zu schönen Liedern

Billerbeck. „Einen wunderschönen Abend von der grünen Seite des Lebens“, wünscht Jule Balandat dem Billerbecker Publikum, das sich mit Decken und dicken Jacken gut gerüstet hat, um ein fröhliches Spätsommerkonzert auf der Freilichtbühne aus vollem Herzen zu genießen. Zu Gast sind drei kokette Damen aus Münster, deren Bandname „Zucchini Sistaz“ samt der dazu passenden gemüsikalisch grünen Kleider, die von schillernd grünem Kopfputz gekrönt werden, schon ahnen lässt, hier steht ein Trio mit Schalk im Nacken auf der Bühne, das sich in keine Schublade stecken lässt. Jule Balandat am Kontrabass, Tina Werzinger an der Gitarre und Sinje (Schnittchen) Schnittker an Trompete und anderem „Klimbim“ (Klarinette, Posaune, Xylophon) sind in ihrem 20er-Jahre-Look nicht nur eine Augenweide, sondern sie legen gleich fröhlich los mit swingenden Melodien, die nahtlos in die Beine gehen.

Von Ursula Hoffmann