Wie aus einer Pressemitteilung der Initiatoren hervorgeht, zitierten direkt betroffene Anwohner aus den vom Betreiber beauftragten Gutachten jene Passagen, in denen eine „besondere Rücksichtslosigkeit“ gegenüber den Bedenken und Sorgen der Anlieger zum Ausdruck komme. Die vorgelesenen Textstellen riefen bei allen Anwesenden großen Unmut hervor. „Wer sich darüber konkret informieren und Einblick nehmen möchte, kann sich gern bei den Sprecherinnen der BI oder bei den Betroffenen melden“, heißt es in dem Pressetext weiter.

Die anwesenden Bürger bedauerten, nicht von den Verantwortlichen im Vorfeld informiert und befragt worden zu sein. Eine von der Betreiberfirma kurzfristig angeregte Informationsveranstaltung mit ihren Vertretern wurde daher als sinnlos betrachtet und einhellig abgelehnt. Dr. Gudula Ritz wurde einstimmig zur Sprecherin der Bürgerinitiative gewählt. Holthausens Ortsvorsteherin Margarete Müller versprach, sie zu unterstützen. Um am Ball zu bleiben, wurden bereits weitere Beschlüsse gefasst und Maßnahmen abgesprochen. Die Holthausener Bürgerinitiative hat sich nach Bekanntgabe der politischen Beschlüsse zu den Windkraftanlagen und ihrer Veröffentlichung in unserer Zeitung praktisch aus dem Stand gebildet und packt nun zunächst die Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, die Sammlung weiterer Unterschriften sowie die Formulierung und Einbringung ihrer gravierenden Bedenken an die politisch Verantwortlichen an.

„Weitere politische wie juristische Schritte werden sich daraus ergeben“, kündigen die Verantwortlichen der BI an. Alle Bürger aus Laer und Holthausen, die die Arbeit der BI unterstützen und gegen den Bau neuer Windkraftanlagen in Kentrup und der Beerlage sind, die sind zum nächsten Treffen der BI am 28. September (Montag) um 19 Uhr in die Gaststätte Daßmann eingeladen.