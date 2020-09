Einbruch in Büro an der Darfelder Straße

Billerbeck. Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in der Zeit von 17.15 bis 23.25 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Bürogebäude an der Darfelder Straße in Billerbeck eingedrungen. Aus den Räumlichkeiten wurde letztlich eine Geldkassette samt Inhalt entwendet – darunter auch eine EC-Karte, mit der im Anschluss Bargeld abgehoben wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.- 02541/ 140 entgegen.