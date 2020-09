Ab Donnerstag gibt es einen Bonus

Ziel des gesponserten Gutscheins ist es, den örtlichen Handel, Gastronomie und Dienstleister in den schwierigen Corona-Zeiten zu unterstützen. Kuhlmann appelliert daher an die Billerbecker, die Gutscheine möglichst zeitnah in einem der 34 Akzeptanzbetriebe in der Stadt einzulösen, um den Umsatz anzukurbeln. „Es wäre schade, wenn die Gutscheine in der Schublade verschwinden würden.“ Händler, Dienstleister und Gastronome ermuntert er, mit originellen Aktionen dafür zu sorgen, „dass schnell Geld in Umlauf kommt.“

Am liebsten ist es den Verantwortlichen, wenn die Gutscheinkäufer das Online-angebot nutzen. Kuhlmann: „Wir gehen davon aus, dass gerade zu Beginn der Andrang groß ist und möchten lange Schlangen vermeiden.“ Außerdem seien online krumme Beträge wählbar – ein Vorteil gegenüber der stationären Kauf.

Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der bezuschussten Gutscheine kommen, bittet Kuhlmann, die Obergenze von 150 Euro plus Förderung pro Haushalt einzuhalten. „Wir können und wollen das nicht kontrollieren“, sagt er und setzt wie seine Mitstreiter auf Solidarität.