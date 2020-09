Kein Pilzbefall in der Drainage

Billerbeck. Holger Dettmann vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen atmet auf. Die Stadt hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, um prüfen zu lassen, ob der Pilz, der den Rasenplatz befallen hatte, auch bereits in die Drainageschicht gezogen ist. „Jetzt haben wir die Nachricht bekommen, dass das nicht der Fall ist“, freut sich Dettmann. Die Arbeiten zur Sanierung der Fläche können also zügig fortgesetzt werden, ohne dass eine besondere Behandlung gegen den ungebetenen Gast erforderlich wäre. Trotzdem wird es bis zum nächsten Sommer dauern, bis die Kicker wieder zum Fußballspiel einlaufen können.