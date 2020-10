Coronazahlen klettern weiter nach oben

Kreis Coesfeld. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist im Kreis Coesfeld am Donnerstag um elf neue Fälle angestiegen: In Dülmen und Olfen jeweils vier, in Lüdinghausen zwei und in Havixbeck ein Fall. Drei positive Coronafälle sind auf eine Hochzeitsfeier im Südkreis zurückzuführen. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt derzeit die Gäste der Hochzeitsgesellschaft, um eine Quarantäne anzuordnen.

Von Allgemeine Zeitung