„Ich habe mich sehr über meine Wahl und das Vertrauen, welches mir damit ausgesprochen wird, gefreut. Die Arbeit im Vorstand hat mir in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht und es zeigt sich einfach, dass wir ein tolles, dynamisches Team sind und das die Arbeit absolut eng und vertrauensvoll ist“, so Marco Lennertz. „Wir werden weiter an unserer offenen, transparenten Politik und vor allem am Dialog mit allen Fraktionen, Parteien und der Bürgermeisterin festhalten. Nur miteinander können wir das Beste für unsere Stadt und unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen“, so Lennertz weiter. Anfang 2018 hat Lennertz das Amt des Fraktionsvorsitzenden von Brigitte Mollenhauer übernommen.

Matthias Ahlers wurde zum Ersten Stellvertreter wiedergewählt und Bernd Kösters zum Zweiten Stellvertreter. Zum neuen Pressesprecher wurde Frederik Salomon bestimmt. Ann Kathrin Meinert ist neue Schriftführerin. Zum Beisitzer wurde Christoph Ueding gewählt. Alle Wahlen sind laut CDU-Fraktion einstimmig erfolgt. Gegenkandidaten habe es nicht gegeben.

Zunächst werden nun die Gespräche mit allen Fraktionen und Parteien geführt, wie die CDU-Fraktion in der Pressemitteilung weiter schreibt. Dabei gelte es, Schnittmengen zu sondieren und eine mögliche Zusammenarbeit anzustreben. Dabei würden das Vergabeverfahren für städtische Grundstücke, der Endausbau des Gewerbegebietes Hamern, und die Mobilität, die sogenannte letzte Meile, wichtige Themenfelder einnehmen.