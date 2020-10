Gute Nachfrage bei Gutschein-Aktion

Ziel des gesponserten Gutscheins ist es, den örtlichen Handel, die Gastronomie und die Dienstleister in den schwierigen Corona-Zeiten zu unterstützen. Es zeichne sich die Tendenz ab, so Kuhlmann, dass Gutscheine vermehrt auch für den Eigenbedarf erworben und nicht nur zum Verschenken gekauft werden. Zudem würden sich neue Unternehmen an der Gutschein-Aktion beteiligen. Insgesamt seien es 37 Billerbecker Firmen, die mitmachen.

Erhältlich sind Stadtgutscheine online unter www.stadtgutschein-billerbeck.de sowie stationär bei der Sparkasse, Volksbank, Johanni-Apotheke, Ludgeri-Apotheke und Kalthoff-Frieling Haushaltswaren. Die Gutscheine mit der Förderung für sozial Benachteiligte gibt es ausschließlich im Rathaus.