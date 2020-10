Mittagessen kommt per E-Lastenrad

Billerbeck. Es ist ein Test. „Wir schauen, ob es logistisch machbar ist“, sagt Thomas Höing, Leiter der Offenen Ganztagsschule (OGS). Derzeit wird das Mittagessen für die OGS-Kinder der Ferienbetreuung von den Mitarbeitern selbst per E-Lastenrad in großen Thermoboxen direkt von der Schulküche im Don-Bosco-Gebäude abgeholt und zum OGS-Standort am Johannis-Schulgebäude gebracht. 25 Essen werden täglich in den Herbstferien benötigt und können mit einer Lastenrad-Ladung auch transportiert werden. Im Normalbetrieb, also außerhalb der Ferien, werden 60 Essen am Johannis-Schulstandort benötigt. „Wenn die Herbstferien zeigen, dass der Transport mit dem Lastenrad logistisch möglich ist, schauen wir nach den Ferien, ob wir das in den Normalbetrieb integrieren können“, erklärt Höing. Eventuell seien Anschaffungen wie beispielsweise ein Anhänger nötig, damit auch alle Essensportionen transportiert werden können. Bei dem Lastenrad handelt es sich um eines der beiden Drahtesel, die die Stadt Billerbeck im Rahmen des LEADER-Programms angeschafft hat und verleiht – auch an die Bürger (wir berichteten).

Von Stephanie Sieme