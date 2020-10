Hanna Hüwe und Ulrich Schlieker führen Grüne im Rat

Billerbeck. Hanna Hüwe und Ulrich Schlieker bilden das neue Sprecherteam der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im künftigen Stadtrat. Die beiden werden die Fraktion als gleichberechtigtes Team führen, wie es in einer Pressemitteilung der Grünen heißt. Die Wahl hat im Rahmen der konstituierenden Fraktionssitzung, die in der Alten Landwirtschaftsschule abgehalten wurde, stattgefunden. Dagmar Caluori wird dem Team als Stellvertreterin zur Seite stehen. Weitere Mitglieder der Fraktion sind Dr. Anne-Monika Spallek, die im kommenden Jahr auch als Kandidatin des hiesigen Wahlbezirks für den Bundestag kandidieren möchte, und der erfahrene Kommunalpolitiker Ralf Flüchter, dessen Herz für die Artenvielfalt und ökologischen Zusammenhänge schlägt und der diese Themen in den Focus nehmen wird, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Neu in der Fraktion ist Thomas Jakobi. Der Programmierer wird sich insbesondere den Themen Bildung, Ehrenamt und Kultur widmen. Die Familien und ihre besonderen Ansprüche wird Hanna Hüwe in den Blick nehmen, so die junge Mutter und Politikerin, der es bei der Kommunalwahl gelang als erste Kommunalpolitikerin der Grünen in Billerbeck ein Direktmandat zu erobern.

Von Allgemeine Zeitung