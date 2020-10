Schwarzer Motorroller gestohlen

Billerbeck. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag haben Unbekannte aus einem frei zugänglichen Carport in Hamern einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha, Typ Erox, gestohlen. Das teilte die Polizei gestern mit. Eine Zeugin sei sich sicher, dass sie den Roller am Donnerstag mit zwei Jugendlichen besetzt im Bereich Billerbecker Straße/Baumberg/An der Kolvenburg gesehen hat, wie die Polizei weiter berichtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld telefonisch unter Tel. 02541/140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung