Haulingbach vom „BillerbÄcker“ aus befahrbar

Billerbeck (sdi). Ende übernächster Woche soll es so weit sein. Dann wird der Haulingbach von der Straße Lilienbeck aus gesperrt, die Einbahnstraßenregelgung in diesem Bereich aufgehoben und die Zu- und Abfahrt ist dann nur noch vom „BillerbÄcker“ aus möglich. Das teilte Rainer Hein, Abwasserbetriebsleiter der Stadt Billerbeck, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Volksbank-Parkplatz sowie die Stellplatz-Anlage direkt gegenüber (ehem. K+K-Parkplatz) sollen so erreichbar bleiben. Grund für diese Maßnahme ist der barrierefreie Innenstadtumbau, der bekanntlich aktuell im Bereich Lilienbeck erfolgt. Bis zur Mühlenstraße werden dort zunächst Kanalarbeiten durchgeführt, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Sind die Kanalarbeiten fertig, findet ebenfalls abschnittsweise der Straßenbau statt – auch an der Mühlenstraße (Kreuzung Feuerwehrgerätehaus bis Kreuzung BillerbÄcker).

Von Stephanie Sieme