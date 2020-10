Faire Reiselust unter Lupe genommen

Herrmann ist Autor des Buches „FAIRreisen“, das auf der weltweit größten Reisemesse ITB mit dem Preis für das beste touristische Fachbuch ausgezeichnet wurde. Er zeigte beim Vortrag Probleme des modernen Tourismus auf und präsentierte, wie faires, sozial verantwortliches und umweltfreundliches Reisen aussehen könne.

Flugreisen seien in der heutigen Wohlstandsnation ein Statussymbol. Das deutliche Überangebot an Luftlinien führe zudem zu zahlreichen Billigflügen, so dass Flugreisen für viele Menschen normal geworden seien. 2019 habe es 1,5 Milliarden Fernreisende gegeben, wie der Experte berichtete. Für die vielen Touristen fehle in vielen Urlaubsländern die nötige Infrastruktur (Personal, Unterkunft, Verpflegung, Toiletten, Müllentsorgung). Sein Beispiel: Bergsteigen in Norwegen. Viele Urlauber würden lediglich die Aussicht von der Trolltunga (Felsvorsprung-Aussichtsplatte am Fjord) genießen und fotografieren wollen, nur weil sie ein Foto über Instagram gesehen haben. Das führe zu Warteschlangen an der Trolltunga, ein sonderbares Bild, so Herrmann. Oder der Städtetourismus. Beispiel: Barcelona. Zu viele Wohnungen würden an Touristen vermietet. Die Einheimischen würden beklagen, dass die Wohnungen für sie selbst zu teuer geworden seien. Seit 2020 werden Flugreisen in großem Umfang storniert. Corona lasse den internationalen Tourismus um minus 78 Prozent einbrechen, wie die Steuerungsgruppe in einer Pressemitteilung schreibt.

Neben dem Flugverkehr seien Kreuzfahrten problematisch. Die Riesenschiffe würden mit Schweröl betrieben. Das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen betrage 2300 Kilo CO2“. Allein eine Person verbrauche bei einer zehntägigen Kreuzfahrt im Durchschnitt 2076 kg CO2. Einflussnahme auf klimaverträgliche Standards sind kaum möglich, weil fast alle Schiffe nicht unter deutscher Flagge fahren. Herrman vertritt die Meinung, Flugreisen und Kreuzfahrten möglichst zu vermeiden, mindestens zu reduzieren. Und wenn doch nötig, dann den CO2-Verbrauch durch Ausgleichzahlungen für Klimaschutzprojekte kompensieren. Zum Abschluss wies er auf politische Möglichkeiten hin. Die Politiker sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Herrman wünsche sich insbesondere, dass die starken Subventionen beider Branchen (Flugverkehr und Kreuzfahrten) hinterfragt werden. So sei der Treibstoff Kerosin für Flugzeuge im Gegensatz zum Benzin steuerfrei, was zu einer Wettbewerbsverzerrung führe, weil für Busse und Bahn diese Steuerbefreiung auf Kraftstoff nicht gelte. Ein Zuhörer habe auf die Freiwilligkeit der Bürger hingewiesen. Trotzdem seien seiner Meinung nach zum Schutz der Umwelt die Politiker gefordert, zukunftssichernde Regeln aufzustellen.