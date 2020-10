Meisen fliegen aufs Wohnungsangebot

Zur Erinnerung: In einer groß angelegten Aktion von Stadt und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJFH) waren im vergangenen Dezember rund 250 Nistkästen im Stadtgebiet aufgehängt worden – vor allem an solchen Standorten, an denen viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind, an Schulen und Kindertageseinrichtungen, an Bolzplätzen, am Freibad, am Berkelspaziergang und am Sportzentrum „Helker Berg“. Für den Bau und die spätere Pflege hatten Ludger Althoff und seine Mitstreiter von der KJFH die Verantwortung übernommen. Dass offenbar viele Meisen das neue Wohnungsangebot genutzt haben, ist ein Erfolg – der sich aber noch nicht in konkreten Zahlen messen lässt.

„Wir hatten im vergangenen Sommer 152 Einsätze, um Nester des Eichenprozessionsspinners zu beseitigen“, berichtet Holger Dettmann vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen. „Das sind sogar mehr als in den vergangenen Jahren“, ordnet er die Zahl ein. An die 100 Mal seien die Mitarbeiter des Bauhofs in vorherigen Jahren ausgerückt.

Aber Dettmann hat für die große Zahl auch eine Erklärung: „Die vielen Medienberichte haben dazu geführt, dass die Menschen aufmerksamer geworden sind und uns öfter Nester gemeldet haben.“ Das Ansiedeln ihrer natürlichen Feinde sei außerdem ein langfristiges und präventives Projekt, dessen Erfolg sich erst über die Jahre zeigen werde, so Dettmann weiter. Die Nistkästen betrachtet er als wesentlichen Baustein in einem Gesamtkonzept. Es sei aber zum Beispiel auch wichtig, für Insektenvielfalt zu sorgen.

Nicht immer sind die Raupen nämlich für die Meisen eine Delikatesse. Wenn ihre auch für den Menschen so gefährlichen Brennhaare gewachsen sind, vergeht auch der hungrigsten Meise der Appetit. Dann müssen die Vögel andere Köstlichkeiten auf dem Menüplan finden können. Da sollten leckere Insekten in der Nähe sein.