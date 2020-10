Corona-Fall in Kita St. Johann aufgetreten

Billerbeck (sdi). In der katholischen Kindertageseinrichtung St. Johann ist ein Corona-Fall aufgetreten. Die Einrichtung ist seit Dienstag geschlossen. Das teilten Propst Hans-Bernd Serries und Verbundleiter Bertram Nabbefeld am Mittwoch mit. Ob es sich um ein Kind oder jemand aus dem Erzieherteam handelt, sagten sie nicht. Über 60 Personen müssen für 14 Tage in häusliche Quarantäne, wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Das sei laut Verbundleiter ein Großteil der Mitarbeiter und Kinder. In der kommenden Woche soll versucht werden, mit den verbleibenden Mitarbeitern und den verbleibenden Kindern eine Notgruppe einzurichten, so Nabbefeld.

Von Stephanie Sieme