Für Unterricht auf Distanz gerüstet

Billerbeck. Die Billerbecker Schulen sind digital gewappnet. „Seit den Sommerferien sind alle Schüler in ,Teams’ eingebunden“, berichtet Thomas Wischnewski, Leiter der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule. „Teams“ lautet der Name einer Software zur Kommunikation zwischen Lehrern, Lehrern und Schülern sowie Eltern und Lehrern. Video- und Telefonkonferenzen sind möglich, Aufgaben können gestellt, hochgeladen und kontrolliert werden. Alle Lehrer seien zudem inzwischen mit digitalen Endgeräten, also Notebooks, ausgestattet worden. Zehn Notebooks sind bereits an Schüler verliehen worden, die aus sozial benachteiligten Familien kommen und Zuhause auf keine Gerätschaften wie Computer und Notebooks zugreifen können. „Wir haben eine Abfrage bei den Schülern gemacht“, so Wischnewski. Dabei sei herausgekommen, dass insgesamt 35 Schüler Notebooks ausleihen müssten. „Die ersten zehn sind verteilt, die restlichen kommen“, sagt der Schulleiter.

Von Stephanie Sieme