Fit für die bevorstehende Treibjagd-Saison

Billerbeck. Asco, Kora und Fiete – so heißen die Sieger beim Hundetag der Hegeringe Rosendahl und Billerbeck, der unter Coronabedingungen unter freiem Himmel und mit gebührendem Abstand der Zweibeiner durchgeführt wurde. Nach dem Treffen bei Ulla und Hubert Weitkamp zogen 28 Hunde und ihre Besitzer ins Gemeinschaftsrevier Osthellen/Westhellen und in die Eigenjagd von Twickel, so die Pressemitteilung.

Von Allgemeine Zeitung