„Jeder muss auf sich und Mitmenschen achten“

Herr Serries, die Infektionszahlen steigen. Haben Sie damit gerechnet, dass es irgendwann zu einem Corona-Fall wie in der Kita St. Johann kommt?

Serries: Es wurde ja schon länger darauf hingewiesen, dass zum Herbst die Zahlen wieder steigen. Viele sind nun aber sicherlich verunsichert, dass sich das Virus immer noch so schnell verbreiten kann. Jeder muss gut auf sich und auf die Mitmenschen achten. Ich bin den Mitarbeitenden der Kita St. Johann und dem Verbundleiter sehr dankbar, dass alle notwendigen Maßnahmen zügig eingeleitet wurden, und hoffe zum jetzigen Zeitpunkt, dass möglichst viele Testergebnisse negativ sein werden.

Welche neue Regelungen gelten nun?

Serries: Für unsere Kitas gibt es die Mitarbeiter, die sich da besser auskennen, als ich. Für unsere Gottesdienste gilt jetzt, dass für alle Mitfeiernden auch während der Gottesdienste auf dem Platz eine Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz gilt. Die Teilnehmerzahl für Gottesdienste in NRW ist auf 250 Personen begrenzt, wenn die Abstände eingehalten werden können. Durch die Platzvorgaben in unseren Kirchen werden wir diese Zahl von 250 Personen aber nicht erreichen. Der Gesang in unseren Gottesdiensten ist ohnehin schon sehr reduziert, aber ich halte ihn auch für wichtig und es tut den Menschen gut.

Kommt der Kirche in Zeiten wie dieser eine besondere Rolle zu?

Serries: Das erlebe ich durchaus ambivalent. Auf der einen Seite war unser kirchliches Leben für einige Monate förmlich still gelegt und viele Menschen, die vorher noch mehr oder weniger regelmäßig unsere Gottesdienste mitfeierten, haben gemerkt, dass sie eigentlich nichts vermisst oder ganz neue persönliche Wege ihres Glaubenslebens gefunden haben. Manche sagen mir, dass sie deshalb noch nicht wieder an das Leben unserer Gemeinde anknüpfen konnten oder ihnen das alles zu schnell geht. Und dann erfahre ich, dass Menschen sehr dankbar sind, dass Taufen, kirchliche Trauungen, Schulabschlüsse, Einschulungsgottesdienste, Erstkommunionfeiern und auch eine Konfirmation der evangelischen Gemeinde, ein Gottesdienst der Billerbecker Schützenvereine und das ökumenische Friedensgebet stattfinden können und – das halte ich für außerordentlich wichtig – dass wir auch bei Tod und Trauer die Beerdigungen wieder unter würdigen Bedingungen gestalten können, denn die Einschränkungen waren in den ersten Monaten besonders schmerzhaft und äußerst bedrückend. Sehr hilfreich war, dass unsere Kirchen, außer für die Gottesdienste, jeden Tagen offen waren und offen sind. Das haben sehr viele Menschen genutzt. In all den Ängsten und Verunsicherungen tut es gut, Orte zu haben, in denen ich das alles einfach mal vergessen und loswerden kann, wenn auch nur für einige Momente. Und da sind unsere Kirchen von hoher Relevanz.

Kommen mehr Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen auf die Seelsorger?

Serries: Ich glaube, dass die Kirche als Institution und als menschliche Gemeinschaft in dieser Zeit ihre Grenzen und Schwächen deutlich zu spüren bekommen hat. Damit müssen wir uns sicherlich noch lange auseinander setzen. Die Botschaft des Evangeliums allerdings, die ja so etwas wie unser Kerngeschäft ist, und die gerade auch in schweren Zeiten Hoffnung und Halt geben kann, die halte ich in unserer Welt für absolut systemrelevant. Deshalb bemühen wir uns auch, seelsorglich präsent zu sein, offene Kirchen und offene Begegnungen zu ermöglichen. Ich bin gerade in der akuten Zeit des „Lockdowns“ sehr oft im Dom gewesen, weil man dort immer Menschen treffen konnte, die sich freuten, wenn man ins Gespräch kam und sich austauschen konnte.

Sie haben mal gesagt, dass viele Menschen in den vergangenen Monaten auffallend viele Kerzen in den Kirchen angezündet haben. Zünden Sie manchmal auch eine Kerze an?

Serries: Wir haben im Eingangsbereich des Pfarrhauses direkt vor dem Pfarrbüro ein Kreuz stehen und immer auch eine Kerze. Diese Kerze brennt sehr oft für Menschen, um deren Anliegen wir wissen und mit denen wir dann in besonderer Weise in Gedanken und im Gebet verbunden sind. Ein Licht anzuzünden, tut immer besser gut, als über die Dunkelheit nur zu lamentieren.

Wie kommt das Schutzkonzept der Kirchengemeinde an? Wirkt es sich auf die Zahlen der Gottesdienst-Besucher aus?

Serries: Wir haben durch die Hygienevorgaben des Landes NRW einige Einschränkungen und auch deutlich reduzierte Platzkapazitäten im Dom und in St. Johann. Diese Vorgaben haben sich aber inzwischen gut eingespielt. An den Sonntagen merken wir, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher zunimmt und wir manchmal mit unseren Plätzen knapp werden. Wir halten alle Vorschriften ein und vertrauen auch auf die Vernunft der Gottesdienstbesucher. Gleichzeitig sollen aber auch unsere Gottesdienste Gelegenheiten sein, die den Menschen gut tun und sie nicht dauernd an irgendwelche Verhaltensbeschränkungen erinnern. Erwähnen möchte ich auch, dass wir seit Beginn der Pandemie in der Kapelle des St.-Ludgerus-Stiftes die Gottesdienste feiern konnten. Die Bewohner und Mitarbeiter konnten sie immer durch die Videoübertragung und inzwischen in kleinen Gruppen auch wieder direkt in der Kapelle mitfeiern.

Ist Corona eher ein Hemmnis oder eine Chance für die Kirche?

Serries: Wir sind in allen Bereichen unserer Gesellschaft durch die Pandemie ausgebremst worden, auch in der Kirche. Und manches, was an notwendigen Veränderungen und Reformen noch unter der Decke lag, ist jetzt vielleicht deutlicher ans Licht gekommen. Nun müssen wir alle miteinander wohl auch den Mut aufbringen, uns diesen Fragen zu stellen. Ein positives Beispiel möchte ich aber nennen: in unserer Gemeinde wäre es wohl 2019 noch undenkbar gewesen, ernsthaft zu hinterfragen, ob unsere Erstkommunionfeiern unbedingt immer im randvollen Dom mit über 30 Kindern und hunderten von Gästen gefeiert werden müssen. Nun haben wir aber erlebt, dass die Feiern mit 5 bis 10 Kindern und ihren Gästen eine ungeahnte Tiefe hatten, die uns alle auch beeindruckt haben. Es gibt schon Stimmen, die fragen, ob das in Zukunft nicht immer so sein kann. Wir machen in dieser Zeit also auch Erfahrungen, die uns voranbringen werden.

Die Kirchen befürchten, dass es im kommenden Jahr aufgrund von Corona zu einem Rückgang der Kirchensteuer kommt. Ist das schon ein Thema bei Ihnen?

Serries: In der Tat wird durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und durch die weiterhin hohe Zahl der Kirchenaustritte, auch in Billerbeck, das Kirchensteueraufkommen schon im nächsten Jahr und in den Folgejahren stark zurückgehen. Das Bistum hat bereits ein Spar- und Strategiekonzept auf den Weg gebracht, damit wir in allen Bereichen diese Folgen möglichst gut verkraften. Deshalb müssen wir uns im Kirchenvorstand und im Pfarreirat auch mit diesen Fragen beschäftigen. Wir werden unter den Voraussetzungen, die sich abzeichnen, in Zukunft nicht mehr all das leisten können, was wir als Kirche bisher in unsere Gesellschaft einbringen.

Wenn es notwendig werden sollte, wo sehen Sie Einsparungsmöglichkeiten?

Serries: Wir wollen für unsere Gemeinde schon sehr bald ein Immobilienkonzept entwickeln, um zu überlegen, wie wir uns mit unserem Pfarrheim, mit dem Gebäude der Alten Propstei am Johannis-Kirchplatz und natürlich mit unseren beiden Kirchengebäuden gut für die Zukunft rüsten. Es stehen Sanierungsmaßnahmen an und auch Fragen wie Energieeinsparung usw. müssen beantwortet werden. In diesem Bereich gibt es meines Erachtens einiges an Potential, um zu sparen oder aber für die Zukunft effizienter mit den Möglichkeiten zu planen.