Anlieger fordern Lückenschluss

Billerbeck. Nachdem die Anlieger in Osthellen und Lutum im vergangenen Juni per Bürgeranregung an den Rat der Stadt Billerbeck die Errichtung eines Bürgerradweges entlang der Landesstraße 581 (Billerbeck – Coesfeld) gefordert haben, melden sich nun weitere Anwohner zu Wort. Bürger, die in der Bauerschaft Westhellen an der L581 leben, beantragen den Lückenschluss von der alten Osthellener Schule bis zum vorhandenen Radweg Sükerhook in der Nähe der ehemaligen Gaststätte Scholbrock – ebenfalls per Bürgeranregung. Und dafür würden sie auch selbst zur Schüppe greifen. „Diesen letzten Abschnitt des Radweges von Billerbeck nach Coesfeld möchten wir als Bürgerradweg anlegen“, geht aus einem Schreiben der Anlieger an den Rat hervor. Die Bürgeranregung steht auf der Tagesordnung der konstituierenden Ratssitzung, die am morgigen Dienstag ab 18 Uhr in der Stadtaula stattfindet.

Von Stephanie Sieme