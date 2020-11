In Schule und Rathaus eingebrochen

Billerbeck. Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche in Billerbeck. Zwischen 12 Uhr am vergangenen Sonntag und 6.30 Uhr am Montag drangen Unbekannte in das Rathaus ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht derzeit nicht fest. Auch die Ludgeri-Grundschule war Ziel von Einbrechern. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie die Eingangstür auf, wie die Polizei mitteilt. Die Tatzeit liegt hier zwischen 16 Uhr am vergangenen Samstag und 6.45 Uhr am Montag. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02541/140 in Coesfeld entgegen.

Von Allgemeine Zeitung