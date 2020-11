103 Jahre Stadt politisch gestaltet

Hubert Töllers (Familien-Partei): Ein Jahr lang war er Mitglied des Rates, ist für den ins Europaparlament gewählten Helmut Geuking nachgerückt.

Dieter Brall (SPD): Vier Jahre lang war der Sozialdemokrat im Rat aktiv, vorher schon als sachkundiger Bürger. Sein Steckenpferd: die Stadtentwicklung. „Er ist so voller Elan, dass er glatt nochmal mit abstimmen wollte. So kennen wir ihn, immer auf den Punkt“, so die Bürgermeisterin.

Hans-Günther Wilkens (Grüne): Sechs Jahre lang war er für die Grünen im Rat und vorher schon sachkundiger Bürger. Er hat sich im Betriebsausschuss engagiert.

Winfried Heymanns (SPD): Seit 2014 gehörte er dem Rat an, war vorher neun Jahre lang sachkundiger Bürger. Vertreten war er in den unterschiedlichsten Ausschüssen.

Maggie Rawe (Grüne): Auf elf Jahre im Rat blickt sie zurück. Zum Schluss war sie sogar Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ihr Schwerpunkt: Schul- und Sportausschuss. Von 2009 bis 2014 war sie Vorsitzende dieses Ausschusses. Marion Dirks: „Vielen Dank für die klaren Wortbeiträge, die wir immer geschätzt haben.“

Birgit Schulze Wierling (CDU): Sie war elf Jahre im Rat aktiv. Sie war „sehr aktiv, sehr engagiert für unsere Schule, hat immer das Ohr am Puls der Eltern gehabt“, sagte die Bürgermeisterin.

Dr. Rolf Sommer (Grüne): Er blickt auf eine elfjährige Ratsarbeit zurück. Der Schwerpunkt des Diplom-Ingenieurs: die Stadtentwicklung. „Berufsbedingt“, so Marion Dirks.

Karl-Heinz Brockamp (CDU): Er war elf Jahre im Rat und hat sich vor allem im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss engagiert. Dort war er von Anfang an Vorsitzender. Zudem war er Vorsitzender des Umweltausschusses. Marion Dirks: „Sie waren in der Lage, die Meinungen gut zusammenzufassen. Sie hatten eine Vorstellung davon, wie lange Sitzungen dauern dürfen und das haben Sie immer erreicht.“

Brigitte Mollenhauer (CDU): 16 Jahre lang war sie für die CDU im Rat, von 2013 bis 2018 als Fraktionsvorsitzende. Marion Dirks: „Wir danken für deine Hartnäckigkeit. Wenn du dich eines Themas angenommen hast, hast du dich dafür engagiert und zugesehen, das es umgesetzt wird. Ich habe Hochachtung vor so einem großen Engagement.“

Dr. Wolfgang Meyring (CDU): 26 Jahre lang war er Ratsmitglied. Er hat „mehr als ein Vierteljahrhundert die Geschichte der Stadt mitgeprägt“, so Marion Dirks. Vor allem im Betriebsausschuss hat er sich engagiert, war dort Vorsitzender. Er sei einer der beiden Väter der Abwasserbeseitigung. „Du hast ganz viele Dinge mit umgesetzt, sodass wir heute im Vergleich mit anderen Kommunen bei der Abwasserbeseitigung sehr gut dar stehen“, sagte die Bürgermeisterin.

Neben der Verabschiedung von Ratsmitgliedern stand auch die Wahl von zwei Stellvertretern der Bürgermeisterin auf der Tagesordnung. Mit 25 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurden Bernd Kösters und Werner Wiesmann (beide CDU) in geheimer Abstimmung gewählt. Kösters ist bereits seit 2014 erster stellvertretender Bürgermeister. Wiesmann übernimmt als zweiter Stellvertreter den Posten von Sarah Bosse (SPD). „Du warst fünf Jahre lang meine Stellvertreterin. Es war immer eine gute Zusammenarbeit“, betonte Marion Dirks.