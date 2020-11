Billerbeck (sdi). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in Billerbeck gesunken. Das meldete am Montag der Kreis Coesfeld. Waren es am vergangenen Freitag noch elf Erkrankte, so sind es nun sechs. Die Zahl der Gesamtinfektionen seit Pandemie-Beginn beläuft sich auf 82, die Zahl der Gesundeten ist von 70 auf 75 gestiegen. Im gesamten Kreis gibt es 262 aktive Fälle.

Von Stephanie Sieme