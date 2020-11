Polizei sucht Frau nach Diebstahl

Billerbeck. Die Polizei sucht eine Tatverdächtige nach dem Diebstahl einer Geldbörse. Vermutlich im Lidl hat die Gesuchte am 14. Juli einer 77-jährigen Billerbeckerin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, wie erst jetzt bekannt wurde. Unmittelbar danach hob die Tatverdächtige mit der EC-Karte Geld an einem Automaten der Sparkasse ab. Anschließend versuchte sie auch in der Volksbankfiliale Geld abzuheben. Das gelang ihr jedoch aufgrund der Überschreitung des Verfügungsrahmens nicht, so die Polizei. Wer Angaben zur Identität machen kann, der kann sich an die Polizei (Tel. 02541/140) wenden.

