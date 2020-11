Gewissheit nach 75 Jahren erhalten

Billerbeck. Das Kreuz ist viel heller als alle anderen. In weißer Schrift ist darauf der Name Heinrich Leuer, sein Geburts- und das Sterbedatum zu lesen. Erst vor wenigen Tagen, an Allerseelen, ist es in der Kapelle des Nordturmes im Doms angebracht worden. Dort, wo sich die Gedenkstätte von über 300 Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, deren Namen auf schlichten Holzkreuzen verewigt worden sind, befindet. Eine Tafel, die am Eingang der Kapelle hängt, ist den über 100 Vermissten des Krieges gewidmet. Als vermisst galt auch Heinrich Leuer. Erst nach 75 Jahren hat die Familie genau das erfahren, was sie schon lange ahnte. Er ist mit 31 Jahren im Zweiten Weltkrieg gefallen, und zwar am 6. August 1944 in Riga. Dort ist er auf einem Soldatenfriedhof bestattet worden.

Von Stephanie Sieme