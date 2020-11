Yoga in digitaler Gesellschaft

DJK-VfL bietet am Samstag (21. 11.) Gesundheitstag an

Billerbeck. Der Sportverein DJK-VfL Billerbeck lädt am Samstag (21. 11.) zum digitalen Gesundheitstag mit verschiedenen Sportangeboten und Vorträgen rund um das Thema Gesundheit ein. „Ursprünglich hatten wir den Gesundheitstag als Präsenzformat in der Zweifachturnhalle geplant, aber als absehbar war, dass wir diesen nicht durchführen können, haben wir ein Alternativprogramm geplant. Wir setzen hier auf eine gute Mischung aus verschiedenen gesundheitsorientierten Angeboten und Vorträgen. Das Thema Gesundheit nimmt in der Gesellschaft zunehmend eine wichtigere Rolle ein und dem möchten wir uns als Sportverein noch mehr widmen“, berichtet Katharina Ahlers, Geschäftsführerin beim DJK-VfL, in einer Pressemitteilung. Im Angebot sind nun verschiedene Sport-Workshops wie Rückenfitness und -entspannung, Yoga, Feldenkrais, Crossfit, Tanzen zu lateinamerikanischen Rhythmen und Fit mit Baby. Die beiden Vorträge „Grundlagen der Ernährung“ und „Was hält Kinder gesund?“ runden das Angebot ab.