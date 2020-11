Leider ist es nicht möglich, dass die Kinder im Foyer der Verwaltung ihre Wunschzettel schreiben. Damit sie das aber zu Hause tun können, sind auf der Internetseite der Stadt (www.billerbeck.de) weihnachtliche Muster zum Ausdrucken hinterlegt. Natürlich kann jedes Kind auch selbst einen Brief gestalten. Das Christkind hat an verschiedenen Orten in Deutschland himmlische Helfer. Der Briefumschlag sollte daher entsprechend adressiert werden (An das Christkind in 51777 Engelskirchen oder 21709 Himmelpforten oder 97267 Himmelstadt). Eine Briefmarke ist nicht erforderlich, wie die Stadt Billerbeck weiter informiert.

Einfach einen Spaziergang zum Rathaus machen. Dort hängt an der Wand, nicht zu übersehen, am Wochenende des ersten Advents der gelbe Weihnachtspostkasten. Am Samstag und Sonntag (28./29. November) können die Briefe ans Christkind eingeworfen werden. Die Stadt übernimmt die Zusendung ans Christkind.