Neuer Chef für Planen und Bauen

Billerbeck. Er ist der Neue: Stefan Holthausen übernimmt zum 1. Januar die Leitung des Fachbereiches Planen und Bauen in der Billerbecker Stadtverwaltung und tritt damit die Nachfolge von Gerd Mollenhauer an. „Ihm ist bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt“, so Bürgermeisterin Marion Dirk, die das neue Gesicht der Stadtverwaltung am Donnerstag vorstellte. „Der Rat hat ihn in der letzten Sitzung der abgelaufenen Wahlperiode gewählt“, berichtet sie. Der Rat behält sich die Entscheidung auf Fachbereichsleiter-Ebene vor, die Bürgermeisterin macht Vorschläge. Viele Bewerbungsgespräche seien geführt worden, Holthausen habe überzeugt.

Von Stephanie Sieme