Worum es in diesem Schmöker geht? Hauptfigur ist Peter Grant, ein frischgebackener Police Constable. Ihn erwartet eine große Überraschung: Er soll Karriere machen, und zwar als Zauberlehrling – der erste in England seit 50 Jahren. Auf ihn warten jede Menge Abenteuer, die es zu bestehen gilt: Vampire, der Themsegott und die Themsegöttin sowie Leichen in Covent Garden.

„Ein äußerst spannender, unglaublich unterhaltsamer Roman, der auch vor ernsteren Themen wie Rassendiskriminierung nicht haltmacht. Der Autor Ben Aaronovich ist in Deutschland vor allem für seine Drehbücher zu der englischen TV-Kultserie ‘Doctor Who’ bekannt“, berichtet Swenja Janning. Bei „Die Flüsse von London“ handelt es sich um eine ganze Buch-Reihe mit dem Police Constable Grant. „Die Bücher sind nicht dick. Sie eignen sich auch für zwischendurch“, so die Billerbeckerin.

Swenja Janning ist Kulturreferentin des Kreises Coesfeld. Sie ist für die Planung von kulturellen Veranstaltungen zuständig und für die Kulturförderung im Kreis verantwortlich. „Berufsbedingt lese ich auch gerne Künstlerbiografien“, erzählt sie. Sie wäre eine der Lesenden bei der Langen Lesenacht gewesen. In der Serie „Lange Lesenacht @home“ unserer Zeitung in Kooperation mit der Stadt Billerbeck und der Bücherschmiede stellen wir in den nächsten Wochen die Protagonisten der Lesenacht und ihre Büchertipps vor.