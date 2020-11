Freilichtbühne überrascht Tag für Tag

Billerbeck. Die Freilichtbühne Billerbeck kann im Winter 2020/21 ihr beliebtes Familienstück nicht aufführen. „Alle Bühnenmitglieder sind darüber sehr traurig. Ihnen fehlt der Kontakt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern“, so die Geschäftsführung in einer Pressemitteilung. Deshalb hat sich das Marketing-Team der Freilichtbühne (Emilia Alexander, Kerstin Averesch, Albero Grzanowski, Diana Lamers, Petra Nachbar, Lara Peters, Lea Pölling, Mirko Schumann, Sven Stegemann, Juliane Wegener und Dr. Ipek Wiesmann) etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ab dem 1. Dezember wird es auf der Homepage sowie auf den Social-Media-Kanälen der Freilichtbühne einen Online-Adventskalender geben. Jeden Tag kann dort ein neues Türchen geöffnet werden. Darin zu finden sind unterschiedliche Inhalte: Bildergalerien aus den Stücken der letzten Jahre, Basteltipps, Rezepte, Gedichte und allerhand andere tolle Ideen. Die Freilichtbühne hofft, ihren treuen Fans und allen Kulturinteressierten sowie den eigenen Mitgliedern so die Zeit bis zu den neuen Stücken im Jahr 2021 etwas zu versüßen. Gerne dürfen die nachgebastelten Werke, ausprobierten Rezeptvorschläge oder einfach nur Grüße an die Bühne zurückgemeldet werden.

Von Allgemeine Zeitung