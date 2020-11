Kein Veranstaltungskalender für 2021

Billerbeck (sdi/pd). Den blauen Billerbecker Veranstaltungskalender wird es für das kommende Jahr nicht geben. Eine Umfrage bei allen Vereinen, Stiftungen und Institutionen habe laut Stadtverwaltung ergeben, dass aufgrund der aktuellen Corona-Lage kaum Termine für das kommende Jahr geplant werden könnten. Zudem würden Veranstaltungen viel kurzfristiger als bislang geplant, und es gebe immer wieder Verschiebungen, so dass eine verlässliche Bekanntgabe von Terminen für bis zu ein Jahr im Voraus nicht möglich sei. „Über 90 Prozent der Vereine haben sich zurückgemeldet und mitgeteilt, dass sie sich nicht festlegen können“, sagt Judith Schäpers (Stadt Billerbeck). In Abstimmung mit den Vereinen wurde deshalb entschieden, auf den Druck des Kalenders für 2021 zu verzichten. „Eine überwältigende Mehrheit war dafür“, so Judith Schäpers. „Es war uns wichtig, dies mit den Vereinen gemeinsam zu entscheiden. Die Vereine und Institutionen gestalten unser Stadtleben mit.“ Auch wenn es für 2021 keinen Kalender gebe, so sollen sich die Bürger trotzdem aktuell über Veranstaltungen informieren können. „Wir machen uns viele Gedanken über Lösungen“, berichtet Judith Schäpers. Alternativen soll es geben. Auf jeden Fall digital. Aber auch für die Menschen, die online nicht unterwegs seien, soll es eine Alternative geben. Ein Verzeichnis mit allen Ansprechpartnern der Vereine und Institutionen wird ebenfalls überarbeitet.

Von Allgemeine Zeitung