Billerbeck (fs). Ein Fahrradschuppen ist am späten Samstagabend in Lutum abgebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr, die gegen 23.20 Uhr alarmiert worden war, stand die Hütte lichterloh in Flammen, wie Florian Heuermann von der Feuerwehr Billerbeck berichtet. Diese war mit insgesamt 45 Einsatzkräften unter Leitung von David Meinert vor Ort.

Von Florian Schütte