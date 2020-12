Billerbeck. Eine 85-jährige Frau aus Billerbeck ist am Montag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Dülmen die Landesstraße 581 in Richtung Havixbeck. In Bombeck überquerte die Frau zu Fuß die Fahrbahn. Dabei erfasste der 29-Jährige sie, so die Polizei weiter. Mit einem Rettungswagen kam die Billerbeckerin in ein Krankenhaus.

Von Allgemeine Zeitung