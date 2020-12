Rohbau soll bis Weihnachten fertig sein

Bis zum Umzug der Feuerwehr gibt es auf der Großbaustelle am Freithöfer Kamp noch alle Hände voll zu tun. Zu Beginn des neuen Jahres sollen beispielsweise die ersten Fenster montiert werden. Die großen Sektionaltore für die Fahrzeughalle sind schon bestellt und sollen laut Erfmann im März geliefert werden. Das Gebäude hat nach und nach Gestalt angenommen.

Durch den Neubau sollen für die ehrenamtlich Aktiven optimale Bedingungen für ihre Arbeit geschaffen werden. Das alte Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr den heutigen, gesetzlichen Anforderungen: unzureichende Sanitär- und Sozialräume sowie keine Trennung nach Geschlechtern, obwohl längst viele Frauen in der Wehr aktiv sind, keine Möglichkeit, in so genannten Schwarz-Weiß-Bereichen zu trennen. Diese Defizite sollen mit dem Neubau beseitigt werden. Das alte Gerätehaus hat laut Stadtverwaltung eine Nutzfläche von 1000 Quadratmetern, die sich aber über vier Etagen verteilen und sehr verschachtelt und verwinkelt sind. Die neue Gebäude hat eine Nutzfläche von 1320 Quadratmetern auf zwei Ebenen, davon werden 560 Quadratmeter allein für die Fahrzeughalle in Anspruch genommen.

Es wird voneinander getrennte An- und Abfahrtswege geben. Die Zufahrt zum Gelände erfolgt von der Daruper Straße. Sie wird von ankommenden Einsatzkräften genutzt. Die Fahrzeughalle ist zum Friethöfer Kamp ausgerichtet. Darüber sollen die Kameraden zum Einsatzort ausrücken. Ankommende Kameraden können so nicht die bereits ausrückenden Fahrzeuge behindern und Kollisionen werden vermieden. Die Fahrzeughalle besteht aus sieben Stellplätzen. Daran grenzt ein Hochregallager an, das potenziell auch als Fahrzeugabstellplatz genutzt werden könnte. Außerdem gibt es eine Waschhalle. Ebenfalls im Erdgeschoss werden eine Werkstatt, in der die Wehrleute selbst Reparaturen durchführen können, Umkleiden und Sanitärräume, die sich flexibel gestalten lassen können, untergebracht. Frauen- und Männerbereich sind voneinander getrennt. 100 Spinte sind für die Aktiven bestellt worden – 20 für die Jugendfeuerwehr, 20 für die Kameradinnen und 80 für die Männer. „Als wir angefangen haben zu planen, hatten wir lustigerweise genau 112 aktive Mitglieder bei der Feuerwehr“, berichtet Michaela Besecke schmunzelnd. Weiterhin befinden sich eine Kleiderkammer, eine Stiefelwaschanlage und ein Besprechungsraum für Einsatznachbesprechungen im Erdgeschoss.

Im oberen Geschoss ist die Funkzentrale, von der die Feuerwehrleute einen Blick in die Fahrzeughalle haben, zu- und abfahrende Fahrzeuge sehen und gleichzeitig auch den Verkehr auf der Daruper Straße im Visier haben. Außerdem gibt es Verwaltungs-, Schulungs- und Aufenthaltsräume samt Küche.

Nicht nur der Zeitplan werde bislang eingehalten, auch der Kostenrahmen, wie Jürgen Erfmann berichtet. Rund 4,7 Millionen Euro kostet die Stadt der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die Feuerwehrspitze mit Wolfgang Langner, Matthias und Florian Heuermann freut sich, dass die Arbeiten schon so weit fortgeschritten seien. Sie freuen sich schon darauf, wenn alles fertig ist. Sie stünden in engen Kontakt mit der Stadt, seien bei Sitzungen und Besprechungen mit im Boot.