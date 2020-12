Kirchplatz wird erst später barrierefrei

Billerbeck. Senioren mit ihren Rollatoren, Rollstuhlfahrer und Passanten mit Kinderwagen müssen sich gedulden: Die barrierefreie Gestaltung des Johannis-Kirchplatzes verschiebt sich ins Jahr 2022. Das bestätigte die Verwaltung, nachdem Thomas Walbaum (SPD) in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am Donnerstagabend eine entsprechende Anfrage gestellt hatte. Walbaum bedauerte nicht nur die Verschiebung, er übte auch Kritik am Vorgehen der Verwaltung: „Schade, dass das nicht längst öffentlich bekannt gemacht worden ist“, sagte er. „Viele Billerbecker warten auf die neue Pflasterung.“ Es gehe nicht an, stets nur die Erfolge zu verkünden. Auch bei schlechten Nachrichten müsse man „die Karten auf den Tisch legen.“

Von Ulrike Deusch