Erstaunlich viele Kinder in der Schule

Sie selbst hatte ein heftiges Wochenende, nachdem am Freitagmittag die neuen Beschlüsse der Landesregierung mitgeteilt worden waren. „Diese Kurzfristigkeit finde ich schade“, übt sie vorsichtig Kritik. Über die Homepage und Mails läuft die Kommunikation mit den Eltern, mit vielen stand sie am Wochenende persönlich in Kontakt, „damit sich alle mitgenommen fühlen“, sagt sie. Auch die Kolleginnen seien extrem gefordert. Sie mussten in Windeseile den Distanzunterricht, den sie aus dem ersten Lockdown kennen, sicherstellen, heißt: Aufgabenblätter und andere Materialien vorhalten – analog und digital –, mit denen die Kinder zu Hause das lernen können, was auch im Präsenzunterricht in der Schule Thema ist. „Obwohl wir seit Monaten mit Wochenplänen arbeiten, um auf den Unterricht zu Hause gut vorbereitet zu sein, war es jetzt doch eine Herausforderung für die Kolleginnen, das so kurzfristig umzusetzen,“ sagt Beate Balzer. Zugleich lobt sie die Stadt, die für eine optimale Digitalisierung gesorgt habe. „Wir sind wunderbar ausgestattet.“

Gut aufgestellt sieht seine Schule auch Dr. Torsten Habbel, Leiter der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG). Hier konnten passend zum Lockdown 120 digitale Endgeräte (iPads) übergeben werden, damit alle Schüler die Möglichkeit bekommen, am Distanzlernen teilzunehmen, auch wenn die Voraussetzungen zu Hause nicht für alle gleich sind. In Billerbeck hat Lehrer Klaus Klein die Tablets am Montag ausgeteilt.

219 der 530 Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 in Billerbeck und Havixbeck sind Montagmorgen zur AFG gekommen. „Damit haben 60 Prozent aller Eltern ihre Kinder von der Präsenzpflicht in der Schule entbunden“, rechnet der Schulleiter vor. Sie nehmen, wie die Jugendlichen der Klassen 8 bis 13, am Distanzunterricht teil. In Billerbeck sei der Anteil höher und liege bei etwa 45 Prozent Präsenz. „Da berufstätige Eltern über das Wochenende für ihre Kinder oft keinen Ort gefunden haben, an dem sie während der Schulzeit betreut werden und am Distanzlernen teilnehmen können, rechnet die Schule mit veränderten Zahlen im Laufe der Woche“, glaubt Habbel, dass in den nächsten Tagen mehr Kinder auf Distanz gehen werden.

An der Gemeinschaftsschule ist die Lage klar: Alle Klassen sind im Distanzunterricht, über die Schulsoftware „Teams“ werden die Aufgaben verschickt. „Natürlich sind wir deutlich besser vorbereitet als beim ersten Lockdown“, sagt der stellvertretende Schulleiter Thomas Wischnewski. „Alle Schüler kommen an die Aufgaben ran und arbeiten seit heute Morgen.“ Zehn Jugendlichen, die zu Hause keinen Zugang zu einem PC haben, habe man kurzfristig Schul-Laptops zur Verfügung stellen können.