„Lachen stärkt das Immunsystem“

Billerbeck (ude). Wer es nicht mehr geschafft hat, noch rechtzeitig vor dem Lockdown ein Geschenk für seine Lieben zu kaufen, findet vielleicht einen Ausweg im Kulturprogramm der Stadt. Am 12. und 13. Mai, wenn hoffentlich die schärfsten Corona-Einschränkungen beendet sind, gastieren an frischer Luft die Kabarettisten von Storno auf der Freilichtbühne und präsentieren ihr Programm „Die Abrechnung“. Tickets gibt es corona-konform online, per E-Mail und Telefon.

Von Ulrike Deusch