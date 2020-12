Fünf Ladesäulen fürs Stadtgebiet

Die Anschaffung der Ladesäulen ist Teil eines gemeinsamen Projekts zur Förderung der Elektro-Mobilität, das sich – vorausgesetzt alle Stadt- und Gemeinderäte stimmen zu – jene Kommunen im Kreis auf die Fahnen geschrieben haben, die in der Münsterland Netzgesellschaft das Netzeigentum an den Gas- und Stromnetzen in ihren Kommunen innehaben. Die Investitionskosten teilen sie sich mit dem großen Partner der Netzgesellschaft, der Gelsenwasser Energienetze GmbH, die 49 Prozent übernimmt. Zusätzlich sollen Fördermittel beantragt werden. Für die Stadt Billerbeck bedeutet das, dass sie maximal 32 800 Euro in das Projekt einbringen muss. Anschließend ist mit jährlichen Betriebskosten von rund 4400 Euro zu rechnen.

Genau dieses Finanzmodell sprach Matthias Ahlers (CDU) kritisch an, auch vor dem Hintergrund, dass mehrere Ausschussvertreter betont hatten, den Strom an den Säulen zu günstigen Konditionen an die Bürger abzugeben. „Für die Stadt Billerbeck ist das Modell nicht gerade lukrativ“, sagte er. „Es klafft eine große Lücke zwischen möglichen Einnahmen und Wartungskosten und es gibt keinen Kapitalrückfluss an die Stadt.“ Das räumte die Bürgermeisterin ein. „Es ist zunächst ein Zuschussgeschäft und am Anfang sicher nicht wirtschaftlich.“ Die beteiligten Kommunen seien aber der Ansicht, dass das Projekt eine große Chance sei, beim Thema E-Mobilität gemeinsam einen großen Schritt nach vorn zu machen.

Bisher gibt es in Billerbeck nur eine E-Ladesäule am Bahnhof, die in Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben des Kreises Coesfeld errichtet worden ist, die dieses Engagement aber nicht fortsetzen wollen. Die Bürgerstiftung war zwischenzeitlich als Sponsor eingestiegen. „Wir brauchen für das Thema E-Mobilität einen neuen Partner“, stellte Dirks klar.

Inhaltlich fand das Projekt bei allen Fraktionen große Zustimmung. „Auch wenn Matthias Ahlers zu recht auf den finanziellen Knackpunkt hingewiesen hat, werden wir das Vorhaben mittragen“, so CDU-Fraktionschef Marco Lennertz. Ulrich Schlieker (Grüne) nannte den Schritt „eine super Idee“. Als erfreulich hob er hervor, dass, um Fördermittel zu erhalten, Öko-Strom verwendet werden müsse. Er warb auch dafür, die Preise, die grundsätzlich zwischen 30 und 70 Cent pro Kilowattstunde lägen, möglichst gering zu halten.

Dass in allen beteiligten Kommunen und möglichst in der Region ein einheitliches Bezahlsystem angestrebt wird, versicherte Marion Dirks. Schnellladesäulen seien nicht vorgesehen. „Die sehen die Experten eher an Tankstellen und Supermärkten.“ | Kreis Coesfeld