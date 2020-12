Lebendige Hirtenszene und Kummertelefon

Trotzdem möchten Pfarrer und Seelsorger in den Weihnachtstagen gottesdienstliche und seelsorgerische Angebote machen. Das Presbyterium hat schon ein Konzept entwickelt, zu dem mehrere Bausteine gehören – digital und analog.

0 Online-Gottesdienst: Ab Heiligabend wird auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.evk-billerbeck.de) ein vorab aufgenommener Gottesdienst zu sehen sein. Pfarrerin Dagmar Spelsberg-Sühling wird ihn leiten, Prädikantin ist Esther Sühling. Es wird viel Musik erklingen, verspricht Thomas Ring. Der Beitrag bleibt auch während der folgenden Tage abrufbar.

0 Online-Weihnachtsbotschaft: Ebenfalls ab Heiligabend können die Gläubigen von der Gemeinde-Homepage eine Weihnachtsbotschaft herunterladen. Presbyter und Prediger lesen Verse der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium der Bibel. „Und sie kommentieren sie mit eigenen Gedanken und Impulsen“, kündigt Pfarrer Ring an. Musik und ein Weihnachtssegen komplettieren den Beitrag, der auch über die Weihnachtstage hinaus zum Download bereit steht.

Im Rahmen des ökumenischen Krippengangs, der in geänderter Form stattfinden muss (wir berichteten am Donnerstag) gestaltet die Evangelische Kirchengemeinde zwei Stationen, die vor allem Familien in Eigenregie besuchen können:

0 Ausstellung: Die neuen Konfirmanden bauen im Schaufenster des ehemaligen Modehauses Lammerding in der Lange Straße eine Ausstellung zu den Themen Weihnachten und Herbergssuche auf. Sie ist schon ab dem 22. und bis zum 30. Dezember zu sehen.

0 Lebendiges Hirtenbild: An Heiligabend entsteht vor dem Kirchenzentrum „Zum Guten Hirten“ eine Hirtenszene mit lebendigen Schafen. Ein Teil der Weihnachtsbotschaft wird am Kirchturm zu lesen sein und zum Mitnehmen liegen ein schriftlicher Weihnachtssegen und Hirtengeschichten aus, die die EvPro9-Kinder selbst geschrieben haben. Gisela Heymanns, die Vorsitzende des Presbyteriums, betreut die Station, die von 14.30 bis 16 Uhr aufgebaut ist. Ring: „Wir laden Familien ein, an der Station vorbei zu spazieren, Fotos zu machen und sich eine Geschichte und einen Segen mitzunehmen.“ Zugleich appelliert er an die Menschen, Rücksicht zu nehmen und Abstand zu halten.

Ein besonderes Anliegen ist den Verantwortlichen eine seelsorgliche Begleitung am Heiligabend. „Wie möchten allen ein Gesprächsangebot machen, die traurig oder allein sind, eine Stimme hören oder mit jemandem reden möchten“, sagt Ring.

0 Kummertelefon: Von 15 bis 24 Uhr wird deswegen an Heiligabend ein „Weihnachts-Kummertelefon“ eingerichtet. Seelsorger und Presbyter stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Die Telefonnummern, unter denen sie erreichbar sind, erhalten Interessierte kurz vorher über den Anrufbeantworter im Gemeindebüro (Tel. 6206) und die Homepage www.evk-billerbeck.de. Nach 24 Uhr verweist die Gemeinde Ratsuchende an die Telefonseelsorge.