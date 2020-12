Trotz Corona finanziell gut aufgestellt

Billerbeck (ude). Der Rat hat in der letzten Sitzung des Jahres den Haushalt für 2021 verabschiedet und die Finanzplanung bis 2024 beschlossen. Es wird ein positives Jahresergebnis von rund. 1,2 Millionen Euro für 2021 ausgewiesen. Hier wird aber ein falscher Eindruck erweckt, wie Kämmerin Marion Lammers betont. Die Summe beinhaltet nämlich den außerordentlichen Coronaschaden, der mit rund 2,58 Millionen Euro angesetzt ist, aber laut geltendem Gesetz ergebnisverbessernd verplant werden muss. Heißt also: Der Ergebnisplan weist eigentlich ein Defizit von 1,38 Millionen aus. Wegen der Coronapandemie sind im nächsten Jahr deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen (- 1,16 Mio.) und weniger Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (-798 000) und der Umsatzsteuer (-185 000) zu erwarten, außerdem geringere Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (-127 000).

Von Ulrike Deusch