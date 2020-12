Mit Springseilen und Flummis durch die Weihnachtszeit

Das ist die Aktion „Christmas Drive-In“, die der Sportverein DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V. für die Vereinskinder bis zehn Jahre organisiert hat. Die Tüten sind gefüllt mit Springseilen, Flummis, Stutenkerlen und Bewegungsideen für draußen und drinnen. „Wir wollten den Kindern gern eine Alternative zu den eigentlich sonst stattfindenden Weihnachtsfeiern und Weihnachtssportstunden ermöglichen“, so Katharina Ahlers, Geschäftsführerin des Vereins, in einer Pressemitteilung. „So sind wir auf die Idee gekommen eine Weihnachtsaktion abteilungsübergreifend in dieser Form stattfinden zu lassen.“ Helfer, aus der Fußballabteilung waren schnell gefunden.

Die leuchtenden Augen der Kinder und die lieben Worte der Teilnehmenden freuen das Weihnachtsteam sehr. Ganze 200 Bewegungstüten werden in zweieinhalb Stunden verteilt. „Es ist eine rührende Idee in der aktuellen Zeit eine solche Aktion für die Kinder auf die Beine zu stellen. Wir freuen uns sehr darüber“, sagt ein Vater. Ermöglicht wurde die Aktion durch ein Förderprogramm der Sportjugend NRW in der Initiative „#trotzdemSPORT“.