Der Rohbau steht und ist fast fertig. Die Dachdecker haben ihre Arbeiten abgeschlossen, die Elektroinstallation liegt, kleine Restarbeiten an der Verblendung werden zeitnah ausgeführt. „Jetzt warten wir auf die Fenster, die voraussichtlich Ende Januar eingebaut werden“, beschreibt Erfmann die Situation. Ein kleiner Knackpunkt, der durch Zulieferprobleme aufgrund der Corona-Situation entstanden ist, die Arbeiten aber kaum verzögert. Der Zeitplan steht. Bis die Kinder am 1. August einziehen wollen, ist ihr Domizil fertig.

Auf dem Eckgrundstück zwischen Ahornweg, Lindenstraße und Don-Bosco-Schulgebäude entsteht für rund 1,9 Millionen Euro ein zweistöckiger Klinkerbau für eine Drei-Gruppen-Anlage mit rund 500 Quadratmetern Nutzfläche. Bauherrin ist die Stadt, die das Gebäude an die DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH als Trägerin vermieten wird.

Die Einrichtung mit dem Namen DRK-Kita Ahornweg gibt es bekanntlich schon. Sie ist übergangsweise in den hinteren Trakt des Don-Bosco-Schulgebäudes eingezogen. 22 Kinder unter drei Jahre tummeln sich hier bereits. Die Kleinsten ziehen ins obere der beiden Geschosse des Neubaus ein. Dort findet sich außer Gruppen- und Nebenraum nämlich auch ein Ruheraum, in dem sie ihr Mittagsschläfchen halten können. Das Büro von Kita-Leiterin Anja Terbeck, ein Personalraum, Sanitäranlagen und ein Raum für die technischen Anlagen komplettieren das Obergeschoss, durch dessen große Fenster man später einen wunderbaren weiten Blick haben wird. Nicht über das schon beschriebene Treppenhaus, sondern auch per Aufzug ist der erste Stock erreichbar – barrierefrei.

Im Erdgeschoss befinden sich neben dem großzügigen Eingangsbereich zwei Gruppenräume mit Nebenräumen für die älteren Kinder über drei Jahre, dazu Sanitäreinrichtungen und eine Küche, in die das Essen von der Mensa im Schulgebäude schräg gegenüber geliefert wird. Und im Erdgeschoss liegt der große Mehrzweckraum, der vor allem als Turnhalle genutzt werden soll und extra dafür eine höhere Decke hat, wie Erfmann erklärt. Auch von außen ist die Turnhalle gut erkennbar, denn sie schiebt sich wie eine Schublade aus dem zweigeschossigen Baukörper heraus.

Jede Menge Platz zum Spielen werden die Jungen und Mädchen auch unter freiem Himmel haben, denn in Richtung Lindenstraße schließt sich ein großes Außengelände an.