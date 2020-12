Süßer die Glocken nie klingen

Zur Mittagszeit wird Kantor und Organist Lukas Maschke die Titel einspielen. „Da wird man schon einiges hören“, kündigt er an. Danach stellt er das Glockenspiel so ein, dass es heute zu folgenden Zeiten erklingt: 14.10, 15.10, 16.10, 17.40, 19.10, 20.40 und 22.40 Uhr. Die seltsamen Zeiten entstehen, weil sie perfekt auf die Einsätze der normalen Glocken abgestimmt sind, die heute mehrfach zum Gottesdienst einladen.

Seit dem Sommer erfreut das neue Glockenspiel viermal am Tag die Menschen in Billerbeck. Jetzt hat Lukas Maschke zum ersten Mal ein weihnachtliches Medley ausgewählt – und dabei das Programm sorgfältig ausgesucht. Bekannte Melodien, internationale Titel und alte Gesänge hat er kombiniert, Lieder für Kinder und solche, in denen von Glocken gesungen wird.

„Die Weihnachtsmusik ist seit alter Tradition mit Glockenklang verbunden“, sagt er. Das Lied vom süßen Glockenklang hat er daher ebenso ausgewählt wie das englische „Ding Dong! Merrily On High“. „In dulci jubilo“ gehört zu den alten Gesängen und „Adeste fideles“, das Maschke auch in seiner englischen Variante „Oh, Come, All Ye Faithful“ kennt. „Engel auf den Feldern singen“, ein ursprünglich französisches Lied, und „Ihr Kinderlein kommet“ sind dabei und – passend zum letzten Glockenspiel eines jeden Tages um 19.30 Uhr – „Stille Nacht“ und „Heiligste Nacht“.

Wenn der zarte Klang der Weihnachtslieder durch die Innenstadt schwebt, „dann ist das eine schöne Möglichkeit den Menschen etwas von der Freude und der Botschaft des Weihnachtsfestes weiterzugeben“, findet Maschke – gerade in diesem Jahr, in dem viele Billerbecker wegen der Corona-Beschränkungen auf Begegnungen und Gottesdienstbesuche verzichten müssen. Der Genuss des Glockenspiels, das 40 Meter hoch im Südturm des Doms die Töne anschlägt, ist außerdem ganz corona-konform an der frischen Luft zu genießen. „Die Melodien sind draußen am besten zu hören, nicht im Kirchenraum“, sagt Maschke.

Grundsätzlich ist die Idee des Carillons, das vor allem auch in den Niederlanden eine lange und große Tradition hat, die Menschen an Tages- und Jahreszeit oder religiöse Festtage zu erinnern – und das mit eher leisen Tönen. „Es soll die Menschen in ihrem Alltag erfreuen“, so Maschke.

Dass das in Billerbeck gut gelingt, hat er schon gespiegelt bekommen. Viele Rückmeldungen von begeisterten Menschen hat er erhalten, seitdem das Glockenspiel eingeweiht worden ist. Schon mehrmals ist er gefragt worden, ob das Carillon nicht öfter als vier Mal am Tag erklingen könne. „Aber das ist schwierig“, sagt er. „Es darf ja nicht kollidieren mit dem Angelus-Läuten, dem Läuten zu Gottesdiensten und zu Totenmessen“, nennt er Grenzen.

Dass zur rechten Zeit die richtigen der 23 Glocken angeschlagen werden, garantiert ein Computer im Innern der Chororgel – nachdem Maschke das Programm auf den ganz normalen Orgelmanualen eingespielt hat. Und das ist gar nicht so einfach.

„Mit Glocken spielt man anders als mit der Orgel“, erklärt er. Nicht alles, was bei anderen Instrumenten für das Ohr angenehm klingt (Konsonanz) oder unangenehm (Dissonanz), ist in seiner Wirkung auf die Glocken übertragbar. Bisweilen muss der Fachmann die Tonart oder Intervalle wechseln, lieber schlägt er nicht mehr als zwei Glocken gleichzeitig an und melodische Lieder eignen sich sehr viel besser fürs Glockenspiel als stark rhythmische. Und heute werden die Glocken süß klingen. Versprochen.