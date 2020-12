Das Geld stammt aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW für das Jahr 2020“. Im Fokus stehe der Strukturwandel im stationären Handel, der durch die Corona-Pandemie noch befeuert worden sei, so die Pressemitteilung. Durch Filialisierungen, Verlagerung von Einkäufen in den Online-Handel und coronabedingte Lockdowns hätten die Innenstädte vermehrt mit Leerständen zu kämpfen.

In Billerbeck arbeitet seit 2019 das Citymanagement am Thema Stärkung der Innenstadt – Elke Frauns und Nicole Bodem vom Büro Frauns und Axel Kuhlmann von der Stadt. Aktuell hat das Team angesichts des Lockdowns das Projekt „Gut versorgt in Billerbeck“ neu aufgelegt – einen Überblick über Angebote der örtlichen Händler und Gastronomen. Mit dem Geld, so heißt es, soll auch ein Büro eingerichtet werden für Beratungsgespräche mit Eigentümern.