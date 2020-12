Jahreswechsel mit Verantwortung

Messing setzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Billerbecker. Bis jetzt hätten sich die Bürger in der Pandemie-Zeit mit Blick auf die Hygienevorschriften sehr umsichtig verhalten. Immer wieder mal werde das Ordnungsamt auf Verstöße hingewiesen. Dann gehe es meistens darum, dass Menschen in Gruppen auftreten oder sich zu viele versammeln. „Das war allerdings im ersten Lockdown bei Frühling und schönem Wetter eher ein Thema als jetzt“, sagt Messing. Er und seine Mitarbeiter gehen den Fällen nach. „Meistens haben wir es mit Unwissenheit zu tun und es reichen dann Hinweise, damit die Menschen sich einsichtig zeigen“, so Messing. „Da ist nicht sofort ein Bußgeld nötig.“

Auch in der Silvesternacht und an den Tagen vorher und nachher sind er und die Kollegen einsatzbereit. „Wir werden Kontrollen durchführen“, kündigt er an. Feuerwerkskörper dürfen in diesem Jahr nicht über den Ladentisch gehen. Wer also böllern möchte, muss auf alte Bestände zurückgreifen können.

Am liebsten sehen es die Verantwortlichen, wenn die Pyrotechnik - wenn überhaupt - auf dem eigenen Grundstück gezündet wird - natürlich unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung, heißt höchstens der eigene Hausstand mit den Angehörigen eines weiteren Hausstandes mit höchstens insgesamt fünf Personen (Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt). Ausdrücklich verboten ist auch das Abbrennen auf der Straße, also im öffentlichen Raum, nicht. Auch hier gelten aber die genannten Regeln. „Es darf kein Pulk von Menschen zusammen stehen“, nennt Messing die Grenze. „Wir nehmen die Anordnungen zur Kontaktbeschränkung ernst und werden das im Auge behalten.“