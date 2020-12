Bürgerbus rollt nicht mal halb so oft

Billerbeck. Udo Drees, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Billerbeck, klingt am Telefon ganz enttäuscht: „In diesem Jahr haben wir von unserem tollen Projekt nicht viel gehabt“, schaut er auf die vergangenen zwölf Monate, von denen der Bürgerbus rund fünf in der Garage stand. Und wenn das Fahrzeug rollen konnte, dann hat es nur halb so viele Fahrten am Tag gemacht wie vor Corona-Zeiten. „Unsere Fahrgasteinnahmen sind um 40 Prozent weggebrochen“, nennt Drees eine konkrete Zahl.

Von Ulrike Deusch