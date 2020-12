Feuerwehr bekommt einen Übungsturm

Billerbeck (ude). An ihrem neuen Gerätehaus an der Ecke Daruper Straße/Friethöfer Kamp bekommt die Feuerwehr zusätzlich noch einen Übungsturm. Der wird allerdings nicht frei stehend auf dem Gelände realisiert, wie es in Kommunen mit größerer Einwohnerzahl üblich ist, sondern die ohnehin notwendige Rettungstreppe aus dem Obergeschoss in Richtung Parkplatz wird so konstruiert, dass daraus ein Übungsturm entsteht. Die Mehrkosten betragen etwa 27 500 Euro. Bei einer Investitionssumme von rund 4,7 Millionen ist das ein eher kleiner Aufwand – mit großer Wirkung, wie die Feuerwehr sehr erfreut feststellte, nachdem Verwaltung und Politik dem Plan zugestimmt hatten. Leiter- und Abseilübungen sind wichtige Bausteine, um die Einsatzfähigkeit der Wehr auf hohem Niveau zu halten.

Von Ulrike Deusch