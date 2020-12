Bunte Pferde für Kraft und Zuversicht

Hauptberuflich ist Benedikt Timmer als studierter Ingenieur bei einer Landesbehörde tätig. Als Autodidakt hat er das Malen für sich entdeckt. Seit einigen Jahren malt er großformatige moderne Acrylbilder und betreibt dazu auch den Keilrahmenbau. „Ich habe mir verschiedene Maltechniken angeeignet und mich in action painting, fluid painting, Rakeltechniken sowie dem spontanen Realismus geschult“, beschreibt Timmer seine Ausdrucksformen. Inspiriert hat ihn unter anderem der österreichische Künstler Voka, der den Begriff des Spontanrealismus geprägt hat. „Über die Jahre entwickelte sich mein eigener Kunststil, den ich Neon – Impasto Realismus nenne“, so Timmer. Zu Erklärung: „Leuchtintensive und kräftige Acrylfarben (Neon) werden mit Spachteln, Malmessern, Pinseln oder anderen Materialien lagenartig und dick aufgetragen. Pinsel- und Spachtelabdrücke sowie Abdrücke anderer Materialien sind nach dem Trocknen deutlich zu erkennen.“

Timmers Werke und Auftragsarbeiten hängen in großen Städten – darunter Hamburg, Köln, Düsseldorf, Münster und Frankfurt. Die Serie „Wild Horses“ ist während des ersten Corona-Lockdowns entstanden. „In der stillen Zeit von Kontaktverboten, geschlossenen Restaurants, Bars und Clubs, in der die Zukunft ungewiss und verborgen schien, setzte ich mich mit den Zukunftsängsten der Menschen künstlerisch auseinander“, so Timmer. Seine Gemälde sind Kontrastprogramm. „Farbenfroh und bunt, wild und dynamisch sind die Werke wie ein farblich gestalteter Appell an das Angstvolle im Menschen, sich aus Enge und Ohnmacht zu befreien“, schreibt Timmer in der Ankündigung für die Ausstellung. Bewusst hat er als Motiv das „Krafttier Pferd“ gewählt, das im Münsterland zum Landschaftsbild gehört. „Auf dem Rücken des Pferdes hat die Menschheit die Welt entdeckt, Schlachten geschlagen, Imperien erobert oder es als Arbeitstier eingesetzt“, so Timmer. „Die fast lebensgroßen Pferde treten stolz und zielstrebig hervor. Sie stehen für Selbstvertrauen, Stärke und ein freies Lebensgefühl. Sie sollen Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen.“